Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 11-jähriges Mädchen unsittlich berührt +++ Fenster aufgehebelt +++ Wohnungstür aufgebrochen +++ Feuerlöscher missbräuchlich benutzt +++ Unfall unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Wiesbaden (ots)

1. 11-jähriges Mädchen unsittlich berührt, Wiesbaden, Blumenthalstraße, Mittwoch, 16.02.2022, 18:30 Uhr

(wo) Am Mittwochabend wurde in Wiesbaden ein 11-jähriges Mädchen durch einen unbekannten Täter belästigt.

Der unbekannte Mann soll das Mädchen zunächst in der Goebenstraße und dann kurze Zeit später, gegen 18:30 Uhr in der Blumenthalstraße unsittlich am Gesäß berührt haben. Laut dem Mädchen soll der Täter 20-30 Jahre alt, 175-178cm groß sein und ein "südländisches Erscheinungsbild", eine schlanke Statur sowie ein schmales Gesicht mit Drei-Tage-Bart gehabt haben. Er soll bekleidet gewesen sein mit einer schwarzen OP-Maske, einer dunklen Kopfbedeckung, einer schwarzen Steppjacke, einer grauen Jeans und hellgrauen oder mattweißen Sneakers.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Zeuginnen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

2. Fenster aufgehebelt,

Wiesbaden, Nassauer Straße, Sonntag, 16.01.2022 bis Mittwoch 16.02.2022, 12:30 Uhr

(wo) Im Zeitraum zwischen Sonntag, 16.01.2022 und Mittwochmittag verschafften sich Einbrecher in der Nassauer Straße gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus und durchwühlten mehrere Zimmer.

Ersten Ermittlungen zufolge, betraten die unbekannten Täter über den Garten das Grundstück und hebelten ein gekipptes Fenster auf. Durch das gewaltsam geöffnete Fenster kletterten die Diebe in das Haus und durchwühlten mehrere Zimmer auf der Suche nach Wertsachen. Mit leeren Händen flüchteten die Einbrecher anschließend aus dem Haus.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeber und Hinweisgeberinnen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 zu melden.

3. Wohnungstür aufgebrochen,

Wiesbaden, In der Witz, Dienstag, 15.02.2022, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 16.02.2022, 19:50 Uhr

(wo) Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend nutzen Einbrecher in der Straße " In der Witz "die Abwesenheit des 30-jährigen Wohnungsinhabers, um gewaltsam in die Wohnung einzudringen und diese zu durchsuchen.

Der 30-jährige Wiesbadener stellte am Mittwochabend fest, dass seine Wohnungstür aufgebrochen wurde und kontaktierte die Polizei. Die unbekannten Täter durchwühlten die Wohnung und flüchteten ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345 -0.

4. Feuerlöscher missbräuchlich benutzt,

Wiesbaden, Kranzplatz, Mittwoch, 16.02.2022, 20:09 Uhr

(wo) Am Mittwochabend wurden am Kranzplatz in einem Mehrfamilienhaus durch unbekannte Täter Feuerlöscher missbräuchlich entleert. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Ein 71-jähriger Anwohner teilte der Polizei in den Abendstunden mit, dass durch mehrere unbekannte Personen im Hausflur Feuerlöscher geleert wurden. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Das 1. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und Zeuginnen, sich unter der Telefonnummer (0611) 345- 2140 zu melden.

5. Unfall mit hohem Sachschaden,

Wiesbaden, Moltkering/Hans-Bredow-Straße, 16.02.2022, 08:30 Uhr

(wo) Gestern Morgen kam es im Bereich Moltkering/ Hans-Bredow-Straße zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden, glücklicherweise blieben alle Unfallbeteiligten unverletzt.

Gegen 08:31 Uhr befuhr eine 43-jährige Volvo-Fahrerin den Moltkering und beabsichtigte nach links in die Hans-Bredow-Straße abzubiegen. Zeitgleich war eine 55-jährige Skoda-Fahrerin auf dem Moltkering in entgegengesetzter Richtung unterwegs. Beim Abbiegen in die Hans-Bredow-Straße übersah offensichtlich die Volvo-Fahrerin die 55-jährige Vorfahrtsberechtigte und es kam zur Kollision. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 25.000 Euro.

6. Unfallfahrer unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Wiesbaden, Richard-Wagner-Straße, Mittwoch, 16.02.2022

(wo) Am Dienstagabend verursachte ein 19-Jähriger einen Unfall in der Richard-Wagner-Straße, der unter Verdacht steht das Auto unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein.

Der 19-jährige VW-Fahrer befuhr in den Abendstunden die Richard-Wagner-Straße, als er aus noch unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hierbei kollidierte er mit einem geparkten Mercedes, welcher durch den Aufprall auf einen geparkten Nissan geschoben wurde. Es entstand ein Sachschaden von geschätzten 33.000 Euro. Da der Verdacht bestand, dass der VW-Fahrer den Unfall im berauschten Zustand verursacht hatte, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Als dieser positiv ausfiel, wurde der Unfallverursacher auf das 1. Polizeirevier mitgenommen und nach einer durchgeführten Blutentnahme wieder entlassen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell