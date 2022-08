Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mittels Messengerdienst betrogen - Warnhinweis; Mutmaßliche Einbrecher geschnappt; Betrunken und ohne Führerschein ertappt; Mit Machete unterwegs; Tankautomaten aufgebrochen

und Pliezhausen (RT), Balingen und Burladingen (ZAK): Betrug mittels Messenger-Dienst Whatsapp - Warnhinweis

Am Sonntag und Montag waren mehrere Betrüger im Messenger-Dienst WhatsApp im Landkreis Reutlingen und dem Zollernalbkreis aktiv. Sie kontaktierten potentielle Opfer, gaben sich als deren Töchter oder den Sohn aus und konnten mindestens vier Personen dazu bringen, höhere Geldbeträge in einer Gesamthöhe von über 17.000 Euro zu überweisen. In allen Fällen wurde eine finanzielle Notlage vorgegaukelt und behauptet, das alte Handy sei defekt. Als die Geschädigten wenig später Kontakt mit ihren tatsächlichen Angehörigen aufnahmen, flog der Schwindel auf und sie erstatteten Anzeige. Betroffen waren Bewohner in Reutlingen und Pliezhausen sowie in Balingen und Burladingen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Wenn Sie von vermeintlichen Angehörigen oder Bekannten unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

- Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

- Forderungen nach Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

- Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

- Falls Sie nach einer Aufforderung bereits eine Überweisung getätigt haben, kontaktieren Sie sofort die Bank und veranlassen Sie eine Rücküberweisung.

- Stellt sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelt, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. - Löschen Sie keinesfalls den Chatverlauf.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter:

https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/ (ms)

Altbach (ES): In Firmengelände eingebrochen

Intensive Fahndungsmaßnahmen nach einem Einbruch haben in der Nacht von Montag auf Dienstag zur Ergreifung zweier mutmaßlicher Einbrecher gesorgt. Gegen Mitternacht war die Polizei alarmiert worden, nachdem auf dem umzäunten Gelände einer Firma in der Neckarstraße Personen beobachtet worden waren. Das Gelände wurde sofort von zahlreichen Einsatzkräften umstellt. Bei der Absuche des weitläufigen Geländes, welche aus der Luft durch einen Polizeihubschrauber unterstützt wurde, konnten mehrere durch die Täter zum Abtransport bereit gelegte Kupferkabel festgestellt werden. Die Tatverdächtigen waren bereits geflüchtet, konnten aber im Verlauf der Fahndung kurz darauf in der Nähe in ihrem Fahrzeug angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die beiden 20 und 24 Jahre alten Männer wurden nach den erforderlichen polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei nach möglichen weiteren Tatverdächtigen dauern an. (ml)

Plochingen (ES): Alkoholisiert und ohne Führerschein

Das Polizeirevier Esslingen ermittelt gegen einen 43-jährigen Pkw-Lenker, der am Dienstagmorgen alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs war. Polizeibeamte kontrollierten gegen 9.45 Uhr in der Schorndorfer Straße den Fahrer eines Opel Corsa. Dabei stellte sich heraus, dass der 43-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Eine entsprechende Überprüfung ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als 1,8 Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Dieser war ihm bereits am Abend zuvor entzogen worden, nachdem er alkoholisiert mit einem Peugeot kontrolliert worden war. Er sieht nun einer weiteren Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und einer Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis entgegen. (ml)

Deizisau (ES): Mit Machete Laden betreten

Wegen des Verdachts der Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt der Polizeiposten Plochingen seit Dienstagmittag gegen einen 25-Jährigen. Der Mann hatte gegen 12.50 Uhr mit einer Machete einen Laden in der Sirnauer Straße betreten. Zwei Mitarbeiter nahmen dem 25-Jährigen diese daraufhin ab und brachten ihn ins Freie, wo er von den zwischenzeitlich alarmierten Einsatzkräften festgenommen wurde. Verletzt wurde niemand. Die Machete wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige in einer Fachklinik vorgestellt. Zu einer konkreten Bedrohung von Personen war es nicht gekommen. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge dürften die Hintergründe in persönlichen Differenzen des Mannes mit einem im Laden beschäftigten Bekannten liegen. (rn)

Meßstetten (ZAK): Tankautomat aufgebrochen

Auf Bargeld hatten es Unbekannte abgesehen, die am frühen Dienstagmorgen den Tankautomaten an der Tankstelle in der Oberdigisheimer Straße im Stadtteil Unterdigisheim aufgebrochen und ausgeplündert haben. Gegen 2.45 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei, nachdem sie drei Männer beobachtet hatten, wie sie sich an dem Automaten zu schaffen machten. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der Polizeiposten Meßstetten hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

