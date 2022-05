Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: 30-Jähriger in S-Bahn geschlagen

Leonberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.05.2022) haben bislang unbekannte Täter einen 30-Jährigen beim Halt der S-Bahn am Bahnhof Leonberg brutal geschlagen. Gegen 02:40 Uhr, als sich der Geschädigte in der S-Bahn der Linie S6 von Stuttgart in Richtung Weil der Stadt befand, wurde er wohl durch zwei bislang unbekannte Täter beim Halt der Bahn am Bahnhof Leonberg mehrfach ins Gesicht geschlagen. Er habe sich dabei zwei Cuts am Kinn zugezogen und einen Zahn verloren. Der Geschädigte wurde durch einen von einem Zeugen hinzugerufenen Rettungswagen erstversorgt und in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Weitere Zeugen, die den Sachverhalt am frühen Sonntagmorgen (22.05.2022) in der S-Bahn der Linie S6 in Richtung Weil der Stadt mitbekommen haben und Angaben zu den möglichen Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell