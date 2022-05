Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Regionalzug zur Schnellbremsung gezwungen

Blaustein (Alb-Donau-Kreis) (ots)

Am gestrigen Donnerstagmittag (19.05.2022) überfuhr ein 60 Jahre alter PKW-Fahrer ein Haltesignal an einem Bahnübergang in Blaustein und zwang so einen Regionalzug zu einer Schnellbremsung. Der deutsche Staatsangehörige überquerte bisherigen Informationen zufolge gegen 15:28 Uhr offenbar trotz eingeschaltetem Rotsignal einen Bahnübergang in Blaustein (Alb-Donau-Kreis) mit seinem Fahrzeug. Als er sich mit seinem Geländewagen in der Mitte des Bahnübergangs befand, schlossen sich wohl die Halteschranken, weshalb er nach links in den Bahndamm ausgewichen sein soll. Der Triebfahrzeugführer eines aus Ulm kommenden Regionalzuges erkannte die Gefahrensituation und leitete umgehend eine Schnellbremsung ein, wodurch ein Zusammenstoß verhindert werden konnte. Der 60-Jährige wurde durch alarmierte Einsatzkräfte kontrolliert und konnte seinen PKW schließlich selbstständig aus dem Bereich entfernen. Durch den Vorfall kam es weder zu Personen- noch zu Sachschäden. Gegen Ihn ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts des Gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell