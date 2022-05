BPOLI S: Widerstand geleistet

Stuttgart/Horb am Neckar (ots) - Am gestrigen Mittwochmorgen warf ein 19-Jähriger eine Holzlatte auf die Gleise der Strecke zwischen Stuttgart und Horb am Neckar. Bisherigen Informationen zufolge soll der deutsche Staatsangehörige die Holzlatte gegen 11.40 Uhr am gestrigen Morgen auf die Gleise der Bahnstrecke in der Nähe der Mönchhaldenstraße in Stuttgart geworfen haben. Ein vor Ort befindlicher Zeuge alarmierte ...

