POL-RT: Verkehrsunfälle; Handfester Streit; Randalierer in Gewahrsam genommen; Schwimmbadmitarbeiter geschlagen

Bei Kollision mit Reh verletzt

Ein Motorrollerfahrer ist am Mittwochabend auf der K 6715 mit einem Reh kollidiert und dabei verletzt worden. Der 39-Jährige war gegen 21.35 Uhr auf der Kreisstraße von Reicheneck herkommend in Richtung Reutlingen unterwegs, als er mit dem auf der Fahrbahn stehenden Tier zusammenstieß. Hierbei zog er sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Vom Rettungsdienst wurde er im Anschluss zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Das Reh war zwischenzeitlich davongerannt. Der Schaden am Roller wird auf rund 300 Euro geschätzt. (mr)

Reutlingen (RT): Auseinandersetzung

Ein 29-Jähriger ist in der Nacht zum Donnerstag in einem Wohngebäude in der Straße Am Heilbrunnen von einem Bekannten angegangen und verletzt worden. Kurz vor ein Uhr soll ein 46-Jähriger auf den schlafenden 29-Jährigen eingeschlagen und nach diesem getreten haben. Ein 31-Jähriger trennte die beiden Kontrahenten, woraufhin der Jüngere zu einem nahegelegenen Schnellrestaurant flüchtete. Ein Mitarbeiter verständigte daraufhin die Rettungskräfte. Der 29-Jährige wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchheim (ES): Radler bei Sturz verletzt

Ein Radfahrer hat beim Sturz von seinem Mountainbike am Mittwochabend so schwere Verletzungen erlitten, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Der 55-Jährige war gegen 18 Uhr auf der Willi-Bleicher-Straße unterwegs, als er kurz vor der Einsteinstraße aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall kam. Hierbei zog er sich mehrere Verletzungen zu. Der Radler hatte keinen Fahrradhelm getragen. Er wurde vom Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht. (ms)

Filderstadt (ES): Jugendlicher Radfahrer bei Unfall verletzt

Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes hat ein jugendlicher Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Bonlanden erlitten. Zwei Pkw-Lenker mussten gegen 16.40 Uhr in der Plattenhardter Straße verkehrsbedingt anhalten. Der 17-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem E-Bike ins Heck des VW Golf eines 43-Jährigen. Nach dem Aufprall stürzte der 17-Jährige zu Boden und musste anschließend vom Rettungsdienst zur ärztlichen Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen war ein Schaden in Höhe von zirka 3.000 Euro entstanden. (ms)

Plochingen (ES): Auffahrunfall im Baustellenbereich

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich ein 52-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der B10 zugezogen. Eine 27-Jährige war gegen 13.10 Uhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Bundesstraße in Richtung Stuttgart unterwegs. Im Baustellenbereich bei der Anschlussstelle Reichenbach erkannte sie zu spät, dass der vorausfahrende, 52 Jahre alte Lenker einer Mercedes C-Klasse verkehrsbedingt bremsen musste, und fuhr in das Heck des Wagens. Der Rettungsdienst versorgte den Leichtverletzten anschließend vor Ort. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 7.500 Euro. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (rn)

Ostfildern (ES): Passanten beleidigt und Polizeibeamten angegriffen

Unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt die Polizei seit Mittwochabend gegen einen Mann aus Ruit. Gegen 22.45 Uhr soll der alkoholisierte Tatverdächtige an einer Haltestelle in der Hedelfinger Straße eine Passantin beleidigt haben. Einem von den hinzugerufenen Polizeibeamten ausgesprochenen Platzverweis kam er nach. Gegen 0.30 Uhr meldeten mehrere Personen über Notruf eine randalierende Person in der Waldheimstraße, die Anwohner beleidigen soll. Beim Eintreffen der Beamten beleidigte der Mann diese ebenfalls und warf einen Holzstock sowie einen Wohnungsschlüssel aus dem Fenster. Unter dem Einsatz eines Diensthundes konnte er anschließend in Gewahrsam genommen werden. Dabei schlug er auch auf einen Beamten ein. Beide erlitten leichte Verletzungen. Eine sofortige ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde in der Folge zum Polizeirevier gebracht, wobei er die eingesetzten Beamten weiter beleidigte und bedrohte. Er sieht nun entsprechenden Strafanzeigen entgegen. (rn)

Kirchheim/Teck (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache für einen Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend an der Kreuzung Oberboihinger Straße / Zähringer Straße / Reuderner Straße ereignet hat. Ein 59-Jähriger war gegen 18 Uhr mit seinem Smart ForTwo auf der Oberboihinger Straße unterwegs und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung Zähringer Straße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines von der Reuderner Straße herkommeden Kia Stonic, indem er die dortige Stopp-Stelle ohne anzuhalten überfuhr. Die 50 Jahre alte Kia-Fahrerin hatte keinerlei Chancen mehr zu reagieren, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurden beide Fahrzeuge in Richtung Zähringer Straße abgewiesen und prallten auf einen wartenden 5er BMW, dessen 49-jähriger Fahrer dort verkehrsbedingt wartete um nach links in die Reuderner Straße einbiegen zu können. Während die Fahrer des Smart und des BMW unverletzt blieben, erlitt die Kia-Fahrerin leichte Verletzungen. Die Hinzuziehung eines Rettungswagens lehnte sie aber ab. Der Smart und der Kia waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden an allen drei Fahrzeugen wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt. (cw)

Lenningen (ES): Trotz Unfall weitergefahren

Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt gegen einen 87-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Mittwochnachmittag auf der Bundesstraße 465 einen Verkehrsunfall verursacht und sich anschließend von der Unfallstelle entfernt zu haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der 87-Jährige gegen 14.30 Uhr mit seinem Mitsubishi Pick-up die Gutenberger Steige (B465) von Donnstetten kommend in Richtung Gutenberg. Im Kurvenbereich verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Leitpfosten und einem Winkelschild. Bei seiner Rückkehr auf die Fahrbahn verteilte er Steine aus dem Schotterbett über die gesamte Fahrbahnbreite. Ohne sich um den Sachschaden und die erheblich verschmutzte Fahrbahn zu kümmern, flüchtete er. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten das unfallbeschädigte Fahrzeug und der Fahrer wenig später angetroffen werden. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf circa 6.000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle auf der auch bei Motorradfahrern beliebten Strecke musste anschließend gereinigt werden. (ml)

Ammerbuch (TÜ): Unfall verursacht und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Nach dem Fahrer eines Opel Corsa, der am Mittwochnachmittag in der Jesinger Straße einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat und anschließend geflüchtet ist, fahndet das Polizeirevier Rottenburg. Gegen 17.15 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Fahrer eines Opel Corsa mit Böblinger Kennzeichen die Jesinger Straße von Poltringen in Richtung Reusten. Kurz nach der Ortseinfahrt Reusten verlor der Fahrer aus bislang nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und überfuhr den rechten Randstein, woraufhin der rechte hintere Reifen platzte. Hierdurch geriet das Fahrzeug ins Schleudern und krachte in einen geparkten Fiat Panda, welcher nachfolgend auf einen ebenfalls geparkten Sprinter geschoben wurde. Ohne anzuhalten setzte der Unfallverursacher seine Fahrt mit dem beschädigten Fahrzeug in Richtung Herrenberg fort. Zeugen, die den Unfall beobachteten hatten, konnten das Kennzeichen am Corsa ablesen. Der unfallbeschädigte Opel konnte im Verlauf der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wenig später angetroffen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 6.500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an. Hinweise nimmt das Polizeirevier Rottenburg unter der Telefonnummer 07472/9801-0 entgegen. (ml)

Mössingen (TÜ): Verletzter verstorben (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 29.07.22 / 16.40 Uhr

Der 22 Jahre alte Mann, der in der Nacht zum Freitag mit lebensgefährlichen Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht worden war, ist dort in der Nacht zum Mittwoch verstorben. Wie bereits berichtet, war der Mann am Freitag, gegen 3.45 Uhr, nach entsprechenden Notrufen mit schweren Verbrennungen aufgefunden und anschließend in eine Klinik eingeliefert worden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den nach wie vor noch nicht geklärten Hintergründen des Vorfalls dauern an, weshalb unter Telefon 07071/972-8660 weiter um Zeugenhinweise gebeten wird. (cw)

Balingen (ZAK): Radfahrerin gestürzt

In Frommern ist am Mittwochvormittag eine Radfahrerin zunächst gestürzt und dann mit einem Auto kollidiert. Gegen 11.40 Uhr war die 52 Jahre alte Frau mit ihrem Pedelec auf dem Gehweg der Waldstetter Straße in Richtung Weilstetten unterwegs und blieb den derzeitigen Ermittlungen zufolge mit dem Lenker in einer Hecke hängen. In der Folge stürzte sie nach links auf die Straße. Ein dort fahrender 37-Jähriger leitete mit seinem BMW eine Gefahrenbremsung ein und wich nach links aus. Dennoch kam es zum Zusammenstoß mit der Radlerin. Diese wurde nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Sachschaden an den Fahrzeugen war augenscheinlich nicht entstanden. (mr)

Hechingen (ZAK): Alkoholisiert und ohne Führerschein aufgefahren

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwochvormittag auf der L 410 einen heftigen Auffahrunfall verursacht. Der 39-jährige Lenker eines Opel befuhr gegen 10.10 Uhr die Landesstraße von Rangendingen nach Burladingen. Kurz vor der Auffahrt zur B 27, im Bereich der Bahnbrücke, krachte er mit seinem Wagen ins Heck eines Mercedes Lasters, dessen 63 Jahre alter Fahrer gerade bei Grün an der dortigen Baustellenampel angefahren war. Beim Unfall verletzte sich der Opel-Lenker, wie bislang bekannt ist, leicht. Mit dem Rettungswagen wurde er ins Krankenhaus gebracht. Da ein Alkoholtest bei ihm einen vorläufigen Wert von über zwei Promille ergeben hatte, musste der Mann dort noch eine Blutprobe abgeben. Außerdem stellte sich heraus, dass der 39-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Blechschaden an den beiden Fahrzeugen dürfte mit circa 13.000 Euro zu Buche schlagen. Der Opel musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Albstadt (ZAK): Schwimmbadmitarbeiter geschlagen

Gegen drei Jugendliche im Alter zwischen 14 und 17 Jahren, die am Mittwoch ohne zu bezahlen auf das Gelände eines Schwimmbads in der Straße Beibruck gelangt sein sollen, ermittelt derzeit das Polizeirevier Albstadt. Gegen 20.15 Uhr bemerkte ein 22-jähriger Mitarbeiter, wie drei Personen das Schwimmbad im Außenbereich über den Zaun verließen. Nachdem er das Trio nach einer Verfolgung außerhalb des Geländes gestellt hatte, ergriffen zwei davon die Flucht. Auf dem Weg zurück zum Schwimmbadgelände soll der vor Ort verbliebene Jugendliche den Mitarbeiter unvermittelt angegriffen und geschlagen haben. Nach dem Hinzukommen eines Passanten flüchtete auch er. Noch im Zuge der sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndung konnten zwei der Tatverdächtigen von den Beamten dingfest gemacht werden. Sie wurden zur Dienststelle gebracht und dort einem Erziehungsberechtigten übergeben. Alle drei Jugendlichen erwartet nun eine entsprechende Strafanzeige. (mr)

