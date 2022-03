Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Falsche Tochter erbeutet Bargeld

Wetter (ots)

Am Dienstag (29.03.) meldete sich eine 67-jährige Wetteranerin bei der Polizei und gab an, dass sie Opfer eines Trickbetruges geworden ist. Auf dem Smartphone erhielt die Frau eine Nachricht von einer ihr unbekannten Nummer. Der Verfasser gab sich als Tochter der 67-Jährigen aus. Die vermeintliche Tochter schrieb, dass sie sich in einer Notlage befände und sie dringend Geld bräuchte. Die Wetteranerin zweifelte nicht an der geschilderten Situation und überwies einen 5-stelligen Betrag auf die zugesandten Konten. Erst als sich die tatsächliche Tochter unter der bekannten Nummer meldete, fiel das trügerische Spiel auf. Tipp der Polizei: Werden Sie misstrauisch, wenn Unbekannte Sie anschreiben. Hinterfragen Sie insbesondere Geldforderungen von vermeintlichen Freunden und Verwandten, die sich unter einer fremden Telefonnummer melden. Rufen Sie diese unter einer Ihnen bekannten Nummer an oder bitten Sie um eine Sprachnachricht, um die Identität zu überprüfen. Freunde oder Familie in Not sind es wert angerufen zu werden!

