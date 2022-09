Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrzeug kollidiert mit einem Hoftor

Otterstadt (ots)

Am 23.09.2022 gegen 07:20 Uhr befuhr ein 25-jähriger Mann mit seinen beiden Beifahrern die K23 von der Kollerinsel aus kommend in Fahrtrichtung Otterstadt. Er bog, laut eigenen Angaben, an der falschen Stelle ab und wollte seinen Pkw ruckartig wenden, dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein Hoftor in der Luitpoldstraße. Der Fahrer blieb unverletzt. Seine 21- und 23-jährigen Mitfahrer wurden leicht verletzt. Einer davon wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Hoftor beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Vor Ort waren mehrere Rettungsdienstfahrzeuge und die freiwillige Feuerwehr Otterstadt. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrer nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Damit erwartet den 25-Jährigen noch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell