POL-SO: Brandstiftung- Müllsäcke brennen

Warstein- Allagen (ots) - Nach einer Unfallflucht am Donnerstag, 2. Juni, gegen 9.05 Uhr auf der Dorfstraße sucht die Polizei einen schwarzen VW Golf 4. Dieser beschädigte beim Vorbeifahren einen Bus, der in Richtung Johannesschule unterwegs war. Anschließend flüchtete der VW-Fahrer in unbekannte Richtung. Er ist cirka 25 Jahre alt und trug eine Base-Cap. Es entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Zeugenhinweise ...

