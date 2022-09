Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugenaufruf nach Schüssen in einer Bar - Offenbach

Offenbach (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Darmstadt - Zweigstelle Offenbach - und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Montag, 12.09.2022

Zeugenaufruf nach Schüssen in einer Bar - Offenbach

(cl) Nach Schüssen in der Bar "Black Diamond" am Sonntagabend gegen 20.15 Uhr in der Offenbacher Hebestraße, bei dem ein 48-Jähriger tödlich und ein 45-Jähriger schwer verletzt wurden (wir berichteten), fahndet die Polizei nach einem 30 bis 40-jährigen Mann, der mit einem schwarzen Pullover, schwarzer Baseball Cap und dunkelblauer Jeans gekleidet war. Laut Zeugen soll dieser mit einem weißen Fahrzeug zum Tatort gekommen sein. Anschließend soll er die Bar betreten und offenbar gezielt auf eine in der Bar befindlichen Personengruppe geschossen haben. Anschließend flüchtete der Unbekannte vom Tatort.

In diesem Zusammenhang fragt die Kriminalpolizei:

- Wer war am Wochenende 10./11.09. in der "Black-Diamond" Bar in der Hebestraße?

- Wer kann Hinweise zu dem Täter, der Tatkleidung oder der Tatwaffe geben?

- Wer kann Hinweise zur Flucht des unbekannten Täters geben?

- Wer kann Hinweise zu einem weißen Fahrzeug geben, welches am Sonntagabend, gegen 20.15 Uhr, vor der "Black Diamond" Bar kurzfristig abgeparkt war?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Offenbach, 12.09.2022, Pressestelle, Christopher Leidner

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell