Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Porsche-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet

Porta Westfalica (ots)

Ein Porsche-Fahrer aus Porta Westfalica steht unter Verdacht, in der Nacht zu Sonntag unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall verursacht und anschließend eine Fahrerflucht begangen zu haben.

So wurden die Beamten gegen 2.30 Uhr zunächst zum Kirchweg an die Auffahrt der B 482 gerufen. Dort berichtete eine 43 Jahre alte Mercedes-Fahrerin der Streifenwagenbesatzung, dass sie aus Richtung Neesen kommend in Fahrtrichtung Lerbeck unterwegs gewesen sei und wegen der roten Ampel an der Auffahrt habe anhalten müssen. In diesem Moment sei ihr ein nachfolgender PKW in das Heck aufgefahren. Daraufhin stiegen beide Fahrzeugführer aus. In dem folgenden Gespräch entstand der Mindenerin der Eindruck eines mutmaßlichen Alkoholkonsums bei dem Porsche-Fahrer. Der, so die Frau, gab in der Folge an, seinen Wagen an den Fahrbahnrand steuern zu wollen, fuhr dann aber davon. Bei dem Unfall zog sich die 43-Jährige leichte Verletzungen zu und wollte sich selber in ärztliche Behandlung begeben. Zwei weibliche Mitfahrerinnen (44, 13) aus Porta Westfalica klagten ebenfalls über Beschwerden und wurden vorsorglich durch Rettungskräfte ins Mindener Klinikum gebracht.

Mithilfe des von den Beteiligten zu Protokoll gegebenen Kennzeichens konnte schnell die Halteranschrift des mutmaßlichen Unfallverursachers ermittelt werden. Zwei Streifenwagenbesatzungen trafen an der Adresse in Porta Westfalica schließlich auf den beschriebenen Wagen und dessen mutmaßlichen 57-jährigen Fahrer. Der wurde schließlich zu einer Blutprobe auf die Wache gebracht. Der Führerschein wurde von den Beamten einbehalten.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell