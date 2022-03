Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin touchiert Radfahrerin.

Espelkamp (ots)

Beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Präses-Ernst-Wilm-Straße erfasste am Donnerstagvormittag eine Autofahrerin eine entlang des Fußwegs fahrende Radfahrerin. Hierbei zog sich die Radlerin leichte Verletzungen zu.

Gegen halb zwölf befuhr eine Opel-Fahrerin die Präses-Ernst-Wilm-Straße in Richtung Kreisel. Als die 60-jährige Espelkamperin in den Kreisel einfahren wollte, touchierte sie mit ihrem Corsa eine Radfahrerin am Hinterrad, worauf die 27-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Eine Behandlung vor Ort lehnte die Espelkamperin ab. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Radfahrerin sich dem Kreisel entgegen der vorgeschriebenen Richtung auf dem Fußweg genähert hatte.

