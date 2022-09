Aachen (ots) - Letzten Freitag (26.08.2022) gegen 23 Uhr mussten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Adalbertsteinweg ausrücken. Im Keller konnte der Brandort lokalisiert werden, hier brannten mehrere Mülltonnen. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Die Anwohner, die das Haus teilweise mit Hilfe der Rettungskräfte verlassen mussten, konnten unverletzt anschließend wieder in ihre Wohnungen ...

