Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Drei Unfälle auf dem Weg nach Hause

Mutterstadt/Ludwigshafen (ots)

Am Samstag, den 24.09.2022 gegen 18 Uhr befuhr ein 46-jähriger Ludwigshafener mit seinem Audi die Bundesautobahn 65 und touchierte an der Anschlussstelle Ruchheim/Mutterstadt zunächst die Leitplanke. Dies schien den Mann nur wenig zu beeindrucken, da er seine Fahrt in Richtung Mutterstadt fortsetzte. In Mutterstadt fuhr er dann in der Friedensstraße gegen einen Stromkasten und zerstörte diesen vollständig. Auch danach setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Ludwigshafen weiter fort. In Ludwigshafen stieß er dann beim Einparken in der Alten Weinstraße gegen einen dort geparkten PKW und beschädigte diesen. In seiner Wohnung konnte der Mann dann schlafend und stark alkoholisiert festgestellt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und mehrere Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs gegen ihn eingeleitet.

