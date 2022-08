Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 43-Jähriger fällt wegen begangener Sachbeschädigung auf und wird per Haftbefehl gesucht

Magdeburg (ots)

Am Montag, den 29. August 2022 bemerkte eine Streife der Bundespolizei gegen 00:40 Uhr einen Mann im Hauptbahnhof Magdeburg, der ein auf dem Boden geklebtes Werbeplakat abriss und dies in einen Papierkorb warf. Die daraufhin durchgeführte Kontrolle sowie der Abgleich seiner Personalien mit dem Fahndungssystem der Polizei ergab, dass der Mann aus Mali seit dem 18. August 2022 durch die Staatsanwaltschaft Stendal per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Demnach wurde er im Januar dieses Jahres durch das Amtsgericht Burg wegen Erschleichens von Leistungen zu einer Geldstrafe von 200 Euro beziehungsweise einer Ersatzfreiheitsstrafe von 20 Tagen verurteilt. Da er weder die Geldstrafe zahlte, noch sich trotz ergangener Ladung dem Strafantritt gestellt hatte, erging der Haftbefehl. Dies teilten die Bun-despolizisten den Mann mit und nahmen ihn fest. Da er die Geldstrafe nicht begleichen konnte, wurde er an eine Justizvollzugsanstalt überge-ben. Aufgrund der begangenen Sachbeschädigung wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen den Mann eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell