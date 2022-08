Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Ausgebrochenes Pferd stirbt nach Zugkollision

Aschersleben, Hettstedt (ots)

Am Montag, den 29. August 2022 informierte gegen 08:50 Uhr die Not-fallleitstelle der Bahn die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über eine Kollision eines Zuges mit einem Pferd auf der Bahnstrecke Aschersleben - Hettstedt, in der Nähe des Bahnüberganges der Ortschaft Freckleben. Sofort verlegte eine alarmierte Streife zum Ereignisort. Nach ersten Ermittlungen befand sich ein zuvor ausgebrochenes Pferd im Gleisbereich. Der Besitzer des Tieres gab noch ein Achtungssignal an den Lokführer der herannahenden Bahn. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte ein Zusammenprall nicht mehr verhindert werden. Der Zug erfasste das Tier tödlich. Die Bahnstrecke wurde sofort gesperrt und alle notwendigen Maßnahmen eingeleitet. Glücklicherweise kam es durch die Gefahrenbremsung zu keinerlei Personenschäden der Reisenden im Zug. An der Bahn entstanden Schäden, dennoch konnte sie nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen die Fahrt selbstständig fortsetzen. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt. Warum das Tier ausgebrochen war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Es wurde ein Strafverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahn-verkehr eingeleitet.

