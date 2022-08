Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Erzwingungshaft - 33-Jähriger wird per Haftbefehl gesucht, Einlie-ferung ins Gefängnis

Bitterfeld (ots)

Am Samstag, den 27. August 2022 kontrollierten Beamte des Bundespo-lizeirevieres Dessau gegen 13:50 Uhr einen 33-Jährigen auf dem Bitter-felder Bahnhof. Bei der sich anschließenden Überprüfung seiner perso-nenbezogenen Daten in dem polizeilichen Fahndungssystem wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau seit dem 12. August dieses Jahres per Erzwingungshaftbefehl nach dem Deutschen sucht. So wurde er mit Beschluss vom Amtsgericht Bitterfeld-Wolfen im April dieses Jahres wegen einer vorangegangen Ordnungswidrigkeit zu einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro verurteilt. Weder zahlte der Gesuchte den geforderten Geldbetrag, noch stellte er sich, trotz ergangener Ladung dem Antritt der nun auferlegten Erzwingungshaft in Höhe von 10 Tagen. Folglich erließ die Staatsanwaltschaft den Haftbefehl. Die Bundespolizisten eröffneten dem Mann diesen. Er konnte den geforderten Betrag nicht aufbringen und wurde an die Justizvollzuganstalt in Halle übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell