POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch: Terrassentür auf Kipp; Bad Fallingbostel: Drogenverdacht - Test verweigert; Soltau: THC im Körper; Bothmer: Zweirad mit Reh kollidiert

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 14.07.2022 Nr. 1

13.07 / Einbruch: Terrassentür auf Kipp

Bad Fallingbostel: Am Mittwoch, in der Zeit zwischen 16.05 und 18.05 Uhr gelangten Unbekannte durch eine auf Kipp stehende Terrassentür in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Vogteistraße. Sie durchsuchten mehrere Schränke und entwendeten zwei Smartphones. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

13.07 / Drogenverdacht - Test verweigert

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochnachmittag einen 36jährigen Autofahrer auf der Westendorfer Straße. Der Mann zeigte leichte Ausfallerscheinungen, verweigerte aber einen Test. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren eingeleitet.

13.07 / THC im Körper

Soltau: Nach dem er am frühen Mittwochabend von der Polizei auf der Winsener Straße angehalten wurde, führte ein 37jähriger Autofahrer einen Drogentest durch. Der Test reagierte positiv auf THC. Eine Blutprobe und die Einleitung eines Verfahrens waren die Folge.

12.07 / Zweirad mit Reh kollidiert

Bothmer: Ein Motorrollerfahrer kollidierte am Dienstagabend, gegen 22.20 Uhr auf der Schulstraße mit einem Stück Rehwild und stürzte. Der 53-Jährige wurde bei dem leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Das Reh sprang ab.

