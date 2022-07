Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Heidekreis: "Räderwerk" dreht sich

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.07.2022 Nr. 3

13.07 / "Räderwerk" dreht sich

Heidekreis: Das Projekt "Räderwerk" überprüfte am Mittwoch, 13.07.2022, von morgens bis in den späten Abend hinein, insgesamt 23 Objekte, darunter Autohändler, Gastronomiebetriebe, Hotels, Imbisse, Wettbüros und ein Bordell. Das Großaufgebot von insgesamt rund 180 Einsatzkräften von Polizei, Zoll, Landkreis und Finanzbehörden war dabei in den Städten Bad Fallingbostel, Walsrode, Soltau, Schneverdingen und Munster insbesondere auf dem finanzbehördlichen Sektor aktiv. Bereits bewährt, ebnete die Polizei des Heidekreises mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei im Rahmen der Amtshilfe den Weg für eine geschützte Kontrollatmosphäre.

Bei den Überprüfungen sicherten die Ermittlerinnen und Ermittler mehrere 10.000 Euro sowie einen Pkw der Marke BMW und einen weiteren Fahrzeugbrief - Weitere Untersuchungen dauern an. Darüber hinaus verzeichneten sie eine illegal aufhältige Person sowie vier Verstöße wegen illegaler beziehungsweise unerlaubter Arbeitsaufnahme. Dazu kamen diverse baurechtliche Verstöße. Ein Wettbüro hatte keine Betriebsgenehmigung. Es wurden insgesamt 59 Identitäten überprüft, 70 Datenabgleiche durchgeführt sowie sieben Personen, drei Wohnungen und ein Unternehmen durchsucht. Bei der Überprüfung einer Bar und eines Bordells ergaben sich Verdachtsmomente illegaler Prostitution. Im Bordell wurde die Kontrolle durch das Verschließen von Türen erschwert, so dass die Türen zwangsweise geöffnet werden mussten. Zu weiteren nennenswerten Zwischenfällen kam es nicht. Die Maßnahmen waren gegen 23.50 Uhr beendet.

"Räderwerk" steht für einen Zusammenschluss verschiedenster Behörden und Entscheidungsträger im Heidekreis, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, in einem ganzheitlichen Bekämpfungsansatz eng vernetzt neben der Rockerkriminalität ebenso gegen kriminelle Familienstrukturen und organisiertes Verbrechen konsequent vorzugehen. Die Kooperationspartner wollen diesem Phänomen, das unter anderem durch Ablehnung bestehender Normen und Gesetze sowie kriminelles Verhalten gekennzeichnet ist, offen und entschlossen bei niedriger Einschreitschwelle entgegentreten.

