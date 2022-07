Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Mit 3,09 Promille Unfall verursacht; Munster: Quad übersehen - Fahrer schwer verletzt; Wietzendorf: Telefonbetrüger täuschen Unfall vor

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 13.07.2022 Nr. 1

12.07./Mit 3,09 Promille Unfall verursacht

Bad Fallingbostel: Ein 44-jähriger Mann fuhr gegen 13:35 Uhr mit seinem PKW auf dem Oelsweg gegen einen dort geparkten Pkw. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 3,09 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

12.07./Quad übersehen- Fahrer schwer verletzt

Munster: Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstag, gegen 13:53 Uhr auf der Kohlenbissener Str. Ein 48-jähriger Fahrer eines Lkw stieß dort im Kreuzungsbereich "Schwarze Marie" mit einem von rechts, aus Richtung Munster kommenden, vorfahrtberechtigten Quad zusammen. Das Fahrzeug wurde bei dem Zusammenstoß unter der Fahrzeugfront des Lkw eingeklemmt. Der 49jährige Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verlegt. Der Sachschaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

12.07./ Seitenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Soltau: Am Dienstag, gegen 15:35 Uhr wurde auf der Walsroder Straße, zwischen der Visselhöveder Straße und dem Von-der-Wense-Weg, der linke Außenspiegel eines grauen VW-Polo beim Vorbeifahren beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt nach dem Unfall unerkannt fort. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Soltau, Tel. 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

12.07./ Telefonbetrüger täuschen Unfall vor

Wietzendorf: Zu mehreren Betrugsversuchen kam es am Dienstag in Wietzendorf. Die Anrufer gaben sich als Angehörige aus, die einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht haben. Um eine Strafe abzuwenden, forderten sie einen hohen Geldbetrag. Zur Verstärkung ihrer Forderung meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter am Telefon und untermauerte den Sachverhalt. Eine weitere Betrugsmasche erfolgte über eine Nachricht auf das Mobiltelefon einer Geschädigten. Das Mobiltelefon der vermeintlichen Tochter sei kaputt und sie habe nun eine neue Nummer, die eingespeichert werden soll. Nach Einspeicherung folgen dann weitere Nachrichten, in denen Geld gefordert wird. Die Polizei warnt vor solchen Anrufen und Nachrichten. Rufen Sie im Zweifelsfall ihre Angehörigen unter der bekannten Nummer selbst an und fragen Sie nach. Gehen Sie auf keine Forderungen ein und beenden Sie das Telefonat!

