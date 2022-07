Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Rollstuhl gestohlen; Buchholz/Aller: Motorsäge gestohlen; Munster: Wohnungsbrand; Lindwedel: Fahrlässig Tanne in Brand gesetzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 11.07.2022 Nr. 1

10.07 / Rollstuhl gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Sonntag, zwischen 00.00 Uhr und 08.00 Uhr einen elektrischen Rollstuhl, der vor der Haueingangstür Wilhelmstraße 17a abgestellt war. Der schwarze Stuhl des Herstellers "Krug2 hat einen Wert von rund 3.000 Euro. Hinweise zum Diebstahl sowie zum Verbleib des Rollstuhls nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

11.07 / Motorsäge gestohlen

Buchholz/Aller: In der Zeit zwischen Sonntag, 03.07.22 und Sonntag, 10.07.22 entwendeten Unbekannte aus einer Wohnung an der Straße Am Wiesengrund eine Motorsäge der Marke Stihl im Wert von rund 200 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Schwarmstedt unter 05071/800350.

10.07 / Wohnungsbrand

Munster: Am Sonntagnachmittag, gegen 14.20 Uhr kam es am Lärchenweg in Munster zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein Kleinkind das Feuer mit einem Feuerzeug entfacht. Die Wohnung ist unbewohnbar. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

10.07 / Fahrlässig Tanne in Brand gesetzt

Lindwedel: Beim Abbrennen von Unkraut auf einem Grundstück an der Poststraße geriet am Sonntag, gegen 17.40 Uhr eine Tanne eines Nachbarn in Brand. Das Feuer konnte mit eigenen Mitteln gelöscht werden. Die Feuerwehr kontrollierte den Ort mit einer Wärmebildkamera.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell