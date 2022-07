Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Schneverdingen: Diebin überführt; Neuenkirchen: Teurer Papierkorb zerstört; Bad Fallingbostel: Unfall: Mädchen auf Fahrrad übersehen; Walsrode: Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 07.07.2022 Nr. 1

05.07 / Diebin überführt

Schneverdingen: In der Nacht zu Dienstag wurde vor einem Geschäft an der Bahnhofstraße eine Pflanzschale im Wert von rund 25 Euro entwendet. Die Tat wurde aufgezeichnet. Polizeibeamte suchten die 67jährige Täterin auf, stellten die Schale sicher und fertigten eine Anzeige wegen Diebstahls.

07.07 / Teurer Papierkorb zerstört

Neuenkirchen: An dem Wochenende 24. - 27. Juni 2022 zerstörten Unbekannte an der Bushaltestelle der Delmser Dorfstraße einen neuen Papierkorb im Wert von rund 560 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Neuenkirchen unter 05195/933970 entgegen.

06.07 / Unfall: Mädchen auf Fahrrad übersehen

Bad Fallingbostel: Eine 35jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Mittwochmorgen die untergeordnete Hindenburgstraße und bog nach rechts in die Vogteistraße ein. Dabei übersah sie ein neunjähriges Mädchen, das mit seinem Fahrrad den Gehweg der Vogteistraße stadteinwärts befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge das Kind stürzte und leicht verletzt wurde.

06.07 / Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Walsrode: Eine 20jährige Autofahrerin übersah am Mittwochnachmittag auf der Verdener Straße eine Vorfahrtsberechtigte Fahrradfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die 69jährige Walsroderin leicht verletzt wurde.

07.07 / Gegen Baum - 2,01 Promille

Dorfmark: In der Nacht zu Donnerstag, gegen 01.40 Uhr kam ein 41jähriger Autofahrer auf der Strecke Vierde - Dorfmark nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann blieb unverletzt, zeige aber Anzeichen von Alkoholkonsum. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille. Der Proband gab an, einem Reh ausgewichen zu sein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell