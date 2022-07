Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Breloh: Junge auf Roller flieht vom Unfallort; Soltau: Polizei sucht Fahrer eines Lastendreirads; Bad Fallingbostel: Felgendiebstahl scheitert

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 05.07.2022 Nr. 1

05.07 / Junge auf Roller flieht vom Unfallort

Breloh: Auf der unbefestigten Verlängerung der Straße Am Teich kam es am Donnerstag, 23.06.2022, gegen 14.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind auf einem Roller. Der Weg wird von einem Schotterweg gequert. Dort soll ein Junge von links kommend gegen den linken vorderen Kotflügel des anfahrenden Pkw gefahren sein. Anschließend habe sich das Kind vom Unfallort entfernt, ohne die Personalien zu hinterlassen. Beschreibung: männlich, circa 150 - 160 cm groß, etwas korpulent, kurze Haare, trug weißes T-Shirt mit zwei dünnen blauen Streifen und dunkle Badeshorts. Hinweise auf den Jungen nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

05.07 / Polizei sucht Fahrer eines Lastendreirads

Soltau: An "Krauls Eck" kam es bereits am Montag, 20.06.2022, gegen 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Lastendreirad. Demnach soll der Pkw auf der Linksabbiegespur der Celler Straße in Richtung Wilhelmstraße gestanden haben. Ein Lastendreirad habe sich links neben den Pkw gestellt und hätte beim Vorbeifahren das Fahrzeug gestreift. Der Fahrer des Lastendreirades soll gesagt haben: "Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht, du Arschloch"? Beschreibung des Fahrers: männlich, zwischen 50 und 60 Jahre alt, korpulent, blonde Haare. Das Lastendreirad hatte eine Ladefläche, ähnlich der eines Pkw- Anhängers, die mit einer grauen Plane abgedeckt war und ein Versicherungskennzeichen. Hinweise zu Fahrer und Fahrzeug nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

04.07 / Felgendiebstahl scheitert

Bad Fallingbostel: In der Nacht zu Montag versuchten Unbekannte auf dem Netto-Parkplatz an der Düshorner Straße die Felgen eines Audi A6 zu entwenden. Das Fahrzeug wurde mit einem Wagenheber angehoben und eine erhebliche Anzahl an Radschrauben gelöst. Die Felgen wurden dabei beschädigt. Zu einem Diebstahl kam es nicht. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 in Verbindung zu setzen.

04.07 / In Bauwagen eingestiegen

Bomlitz: Am vergangenen Wochenende stiegen Unbekannte in einen Bauwagen am Fuhrenkamp ein. Nachdem Aufbruchsversuche an der Tür scheiterten, gelangten sie über ein Fenster ins Innere. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Schaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bomlitz unter 05161/949630.

04.07 / Reifen zerstochen

Soltau: Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Montag alle Reifen eines Pkw, der am Marienburger Damm sowie eines weiteren Fahrzeugs, das an der Brandenburger Straße abgestellt war. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

04.07 / Wohnmobil beschädigt

Bispingen: Unbekannte zerstachen in der Nacht zu Montag die hinteren Reifen eines Wohnmobils, das auf einer Wiese am Horstfeldweg abgestellt war. Außerdem schnitten sie drei Campingstromkabel direkt am Stecker ab und entwendeten die Stecker. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bispingen unter 05194/982460

02.07 / 120 Autoreifen entsorgt

Hodenhagen: In der Zeit zwischen vergangenem Donnerstag und Samstag entsorgten Unbekannte etwa 120 Autoreifen in einer Linkskurve beidseitig der Straße "Am Sportplatz" sowie im angrenzenden Waldgebiet. Auf einem der Reifen war ein Aufkleber mit dem Namen "Anja" und der Aufschrift "Ford Focus" angebracht. Hinweise zum Geschehen sowie zur Herkunft der Reifen nimmt die Polizei Hodenhagen unter 05164/802550 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell