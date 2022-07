Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Calluna e.V. und Polizei erfüllen Wunsch eines kleinen Jungen

29.06 / Calluna e.V. und Polizei erfüllen Wunsch eines kleinen Jungen

Soltau: Aiden ist viereinhalb Jahre alt und sehr krank. So krank, dass sein Leben in Gefahr ist. Sein großer Wunsch war es bisher, einmal mit einem Polizeiwagen zu fahren und das eingeschaltete Blaulicht zu sehen. Am vergangenen Mittwoch war es soweit: Aufgeregt erschien Aiden mit seiner Mutter an der Dienststelle in Soltau, wo er von dem Kontaktbeamten Frank Rohleder herzlich empfangen wurde. Auch der Inspektionsleiter Stefan Sengel schaute vorbei und begrüßte Mutter und Sohn. Aiden freute sich sehr, die Polizisten zu sehen Er strahlte über das ganze Gesicht. Wie selbstverständlich nahm er Frank Rohleders Finger und zog mit ihm los, um die Dienststelle zu erkunden. Mit großen Augen sah er sich die Wache an und mit noch größeren Augen betraten beide den Zellentrakt. Alles war sehr spannend - Aidens Gesicht strahlte.

Nachdem die Wache erkundet war, ging es nach draußen und beide plauderten über den Fuhrpark. Hier hatte Frank Rohleder eine Überraschung für den Jungen. Aiden durfte sich die Autos nicht nur anschauen, sondern auch mitfahren. Der Kindersitz war schnell eingebaut und so ging es eine Runde durch Soltau. Der Kleine konnte seine Freude nicht zurückhalten - lachte und erzählte in einer Tour. Zurück auf der Wache setzte Rohleder ihn auf die Motorhaube und schaltete das Blaulicht an. Nun konnte er es aus nächster Nähe sehen.

So viel Aufregung macht müde. Zum Abschluss gab es noch eine Tasche voller Geschenke und die Erkenntnis, dass es eine bereichernde Begegnung für alle war.

Der Kontakt zur Polizei entstand über die Koordinatorin des Kinder- und Jugendhospitzdienst Calluna e.V., Frau Demitz, die auch bei dem Treffen anwesend war. Der Verein unterstützt Familien mit einem lebensverkürzt erkrankten Kind. Die Kinder verbringen oft sehr viel Zeit in Krankenhäusern oder zu Hause, weil sie sich je nach Erkrankung schonen müssen. Da sind solche Tage, an denen Wünsche erfüllt werden, ganz besondere Tage. Weitere Informationen finden Sie unter: www.kjhd-calluna.de

