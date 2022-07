Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Gaunerpaar erfolgreich; Soltau: E-Bike gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 01.07.2022 Nr. 1

30.06 / Gaunerpaar erfolgreich

Bad Fallingbostel: Ein Trickdiebpaar betrat am Donnerstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr ein Einzelhandelsgeschäft an der Vogteistraße. Der Mann verwickelte die Inhaberin im vorderen Bereich des Geschäfts in ein Gespräch, während sich die Frau hinter den Kassenbereich begab und aus der Kasse 50 Euro entwendete. Täterbeschreibung: beide circa 30 Jahre alt, die Frau etwa 160 cm, der Mann 175 cm groß, osteuropäischer Akzent, mutmaßlich ein Paar. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

30.06 / E-Bike gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten in der Nacht zu Donnerstag an der Beethovenstraße ein verschlossenes schwarzes E-Bike der Marke Fischer im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell