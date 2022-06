Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Rethem: Mindestens 70 Altreifen entsorgt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.06.2022 Nr. 2

30.06 / Mindestens 70 Altreifen entsorgt

Rethem: Unbekannte entsorgten in der Zeit von Samstag bis Donnerstag zwischen der Rethemer Fähre und Rethem, B209 in Richtung Rethem, vor der kleinen Brücke rechts, mindestens 70 Altreifen. Die Reifen sind, mit der Reifengröße oder wie bei einer Einlagerung üblich, mit Kürzeln wie "VL" für "vorn links" beschrieben. Es ist davon auszugehen, dass sie mit einem Anhänger, Transporter, Klein-Lkw oder ähnlichem an den Ablageort gebracht wurden. Hinweise auf den Umweltsünder nimmt die Polizei Rethem unter 05165/291340 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell