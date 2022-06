Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Gelbe Füße in der Stadt - Präventionspuppenbühne zu Gast in der Hermann-Löns-Schule

Heidekreis

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 29.06.2022

28.06./ Gelbe Füße in der Stadt - Präventionspuppenbühne zu Gast in der Hermann-Löns-Schule

Bad Fallingbostel: Große Spannung, gepaart mit viel Spaß und dabei noch etwas zum sicheren Schulweg lernen. So erging es rund 215 Vorschulkindern und 100 Erstklässlern der Grundschule. Bereits an drei Tagen im Mai und jetzt am Montag und Dienstag war die Präventionspuppenbühne der Polizei Lüneburg zu Gast und führte dort das Stück "Das Rätsel der gelben Füße" auf. Hierbei geht es um das sichere Überqueren von Straßen und um die gelben Füße, die an sicheren Querungsstellen um die Grundschulen herum, wie an Fußgängerüberwegen, Fußgängerampeln und anderen übersichtlichen Punkten zu finden sind. Eingeladen hatte der Verkehrssicherheitsberater der Polizeiinspektion (PI) Heidekreis Frank Rohleder alle Vorschulkinder der Kindergärten aus Fallingbostel und der umliegenden Ortschaften. "Endlich konnten wir in diesem Jahr wieder starten, nachdem die bereits geplanten Auftritte in den beiden Vorjahren immer wieder abgesagt werden mussten", so Rohleder. "Alle geladenen Kindergärten nahmen das Angebot gerne an und für die Kinder war es ein lohnender Ausflug". Wo kommen die gelben Füße nur her und vor allem - warum sind sie überhaupt da? Diesem Rätsel gehen die pfiffige Maus "Frieda" und der gemütliche Hofhund "Herr Meier" nach. Beide wittern einen Kriminalfall und machen sich auf die Reise in die Stadt um das Rätsel der gelben Füße zu lösen. Wem gehört der Gummistiefel im Gebüsch? Warum klebt da gelbe Farbe dran? Und was macht "Matze", das Zebra im Stadtpark? In spielerischer Art und Weise werden die Vorschulkinder durch das Team der Puppenbühne, Kai Lührs und Hanna Sterner, mit auf die Reise genommen und immer wieder in das Stück eingebunden. Dabei lösen die Kinder nicht nur das Rätsel, sondern lernen ganz nebenbei auch, wie und wo man am Sichersten eine Straße überquert.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell