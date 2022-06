Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Einbruch in Apotheke; Bispingen

A7: Autodieb festgenommen; Oerbke: Feuer auf Matratze entzündet; Schneverdingen: Alkoholgeruch wahrgenommen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 28.06.2022 Nr. 1

28.06 / Einbruch in Apotheke

Bad Fallingbostel: Unbekannte drangen in der Nacht zu Dienstag, gegen 03.40 Uhr in die Apotheke an der Vogteistraße ein, gelangten in den Verkaufsraum und entwendeten aus der Kassenschublade eine geringe Menge Bargeld. Hinweise zum geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

27.06 / Autodieb festgenommen

Bispingen / A7: Polizeibeamte nahmen am Montagabend, gegen 18.00 Uhr einen Autofahrer auf dem Parkplatz Lüneburger Heide an der A7, Gemarkung Bispingen fest. Er war Beamten des Zolls aufgefallen, weil er sich verdächtig verhielt. Der 26jährige Franzose steht im Verdacht den Pkw, in dem er angetroffen wurde, in Frankreich entwendet zu haben. Im Fahrzeug fanden die Beamten diverses Einbruchswerkzeug. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt, der Tatverdächtige der Dienststelle in Bad Fallingbostel zugeführt und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

27.06 / Feuer auf Matratze entzündet

Oerbke: Eine 31jährige Bewohnerin der Aufnahmeeinrichtung in Oerbke steht im Verdacht, am Montagvormittag, gegen 11.00 Uhr ein Feuer auf der Matratze eines Zimmers entfacht zu haben. Als Brennmaterial nutzte sie zerrissene Dokumente und mehrere Kleidungsstücke. Die Werksfeuerwehr löschte den Brand. Ein Gebäudeschaden entstand nicht. Die Schadenshöhe wird auf rund 500 Euro geschätzt. Gegen die Frau wurde ein Verfahren wegen Schwerer Brandstiftung eingeleitet.

27.06 / Alkoholgeruch wahrgenommen

Schneverdingen: Am Montagabend kontrollierten Polizeibeamte einen 47jährigen Fahrer eines Transporters auf der Heinrich-Loose-Straße in Schneverdingen. Weil sie bei der Kontrolle Alkoholgeruch wahrnahmen, ließen sie den Mann einen Test durchführen. Das Ergebnis lautete 1,42 Promille. Eine Blutprobe, die Beschlagnahme des Führerscheins und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

27.06 / Motorrollerfahrer stürzt

Vethem: Ein 59jähriger Motorrollerfahrer kam am Montagabend in einer Kurve auf nasser Fahrbahn ins Rutschen und stürzte. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

