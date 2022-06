Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, BAB 7, Schwerer Verkehrsunfall I 2. Walsrode, B 209, Schwerer Verkehrsunfall II 3. Soltau-Imbrock, Einbruch

PI Heidekreis (ots)

1. Soltau, BAB 7, Schwerer Verkehrsunfall I

Am Freitagnachmittag befuhr ein Ehepaar mit ihren Motorrädern die A7 in Richtung Hamburg. Zwischen den Anschlussstellen Soltau Süd und Soltau Ost musste die vorausfahrende Ehefrau aufgrund stockenden Verkehrs ihr Motorrad abbremsen. Ihr nachfolgender Ehemann realisierte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das Motorrad seiner Frau auf, sodass beide zu Fall kamen. Der 67-jährige Unfallverursacher wurde hierdurch schwer und die 48-jährige Frau leicht verletzt. Beide kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

2. Walsrode, B 209, Schwerer Verkehrsunfall II

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 00:30 Uhr auf der Bundesstraße 209 zwischen Kirchboitzen und Groß Eilstorf zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 30-jähriger Mann fuhr in Richtung Groß Eilstorf, als er unmittelbar hinter dem Ortsausgang Kirchboitzen infolge eines Sekundenschlafs mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit einem Baum kollidierte. Der Fahrzeugführer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde jedoch schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

3. Soltau-Imbrock, Einbruch

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen unbekannte Täter*innen durch massive Gewalteinwirkung in das Verwaltungsgebäude mit Gaststätte und anschließend in den darüber befindlichen Wohnbereich eines Campingplatzes in Imbrock ein. Die Täterschaft erlangte mehrere Flaschen Alkoholika sowie Bargeld in dreistelliger Höhe. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Soltau unter Tel. 05191-93800 erbeten.

4. Walsrode, "Übermut tut selten gut"

Am frühen Samstagmorgen, gegen 06:00 Uhr, fiel ein 37-jähriger Walsroder dadurch auf, dass er mit seinem PKW an der Polizeidienststelle Walsrode vorbeifuhr und dabei hupte. Im Rahmen der darauffolgenden Verkehrskontrolle stellten die Beamt*innen bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch fest. Das Ergebnis eines durchgeführten Atemalkoholtests lautete 0,8 Promille. Ein Drogenvortest reagierte außerdem positiv auf Kokain. Die Beamten ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten mehrere Verfahren gegen den 37-Jährigen ein.

5. Soltau, Alkohol im Straßenverkehr I

Ein 38-jähriger Soltauer fiel in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Beamt*innen der Polizei Soltau auf. Im Bereich Weiher befuhr dieser mit seinem Fahrrad nicht nur den Radweg entlang der Celler Straße, sondern in starken Schlangenlinien auch den Grünstreifen sowie die Fahrbahn. Als Ursache für die Fahrweise wurde schlussendlich übermäßiger Alkoholkonsum angenommen, da ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,36 Promille lieferte. Eine Blutprobenentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens folgten.

6. Soltau, Alkohol im Straßenverkehr II

Ebenfalls in den Morgenstunden des Sonntages wurde eine 23-jährige Fahrzeugführerin aus Soltau im Bereich der Harburger Straße kontrolliert. Die Beamt*innen stellten auch hier Alkoholkonsum fest. Eine Überprüfung ergab einen Wert von 0,52 Promille bei der Soltauerin. Ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell