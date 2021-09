Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Tötungsdelikt in Oberhausen Osterfeld

Oberhausen (ots)

Gemeinschaftliche Presseerklärung der

Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Oberhausen

Im Rahmen von familiären Streitigkeiten ist ein Mann (deutsch, 61) am 16.09.2021 gegen 19:30 Uhr in Oberhausen Osterfeld tödlich verletzt worden. Mehrere mutmaßliche Verdächtige sind direkt nach der Tat festgenommen worden. Der Mann erschien in der Wohnung seiner getrennt lebenden Frau. In der Wohnung befanden sich noch weitere Familienangehörige. Es kam zu Streitigkeiten und körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen der Mann durch Messerstiche tödlich verletzt wurde. Ein Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Duisburg war vor Ort und leitete die Ermittlungen. Nach jetzigem Kenntnisstand werden zwei Personen dem Haftrichter vorgeführt. Es handelt sich um zwei Deutsche, einen Mann (31) und eine Frau (64). Es besteht der Verdacht des gemeinschaftlichen Totschlags. Im Laufe des Vormittags wird zur weiteren Beweiserhebung eine Obduktion durchgeführt. Die Ermittlungen dauern an. Eine Mordkommission der Polizei Essen übernimmt die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell