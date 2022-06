Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Walsrode: Angriff mit Messer; Soltau: Rasenmäher-Roboter aus Garten gestohlen; Bad Fallingbostel: Pkw für Spritztour entwendet; Soltau: Pedelec gestohlen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 30.06.2022 Nr. 1

29.06 / Angriff mit Messer

Walsrode: Vor dem Krankenhaus in Walsrode kam es am Mittwochvormittag zu einer Körperverletzung mit einem Messer. Ein 47jähriger Walsroder attackierte einen 28jährigen Mann aus Bad Fallingbostel und verletzte ihn dabei im Gesicht. Anschließend flüchtete der Mann in einem Pkw. Als Motiv dürften seit längerem bestehende Streitigkeiten in Betracht kommen. Der Tatverdächtige wurde im Rahmen der Fahndung angetroffen, das Messer sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

28.06 / Rasenmäher-Roboter aus Garten gestohlen

Soltau: Unbekannte entwendeten am Dienstagnachmittag von einem Grundstück an der Seilerstraße einen Rasenmäher-Roboter der Marke Bosch, Typ Indego M+700 im Wert von rund 1.000 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

29.06 / Pkw für Spritztour entwendet

Bad Fallingbostel: Unbekannte entwendeten am Mittwochabend, gegen 23.00 Uhr in einem günstigen Moment einen Kleinwagen der Marke Ford, der an der Walsroder Straße, vor einem Imbiss, mit Schlüssel im Zündschloss, kurz abgestellt war. Das Fahrzeug wurde zu einem späteren Zeitpunkt im Gewerbegebiet aufgefunden. Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720 entgegen.

29.06 / Pedelec gestohlen

Soltau: Am Mühlenweg entwendeten Unbekannte am Mittwoch, in der Zeit zwischen 15.50 Uhr und 17.40 Uhr ein Pedelec der Marke Kreidler im Wert von 3.000 Euro. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

29.06 / Schermaschinen gestohlen

Schneverdingen: In der Nacht zu Mittwoch entwendeten Unbekannte aus einem Geschäft an der Bahnhofstraße drei Schermaschinen, davon eine mit Akkubetrieb. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise zu Tat und Verbleib der Beute nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

30.06 / Diebstahl aus Fahrzeug

Soltau: Aus einem am Fahrbahnrand der Rosenstraße abgestellten Mercedes Vito entwendeten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag, zwischen 01.30 und 02.50 Uhr eine Handtasche mit Geldbörse und ein IPad7. Der Schaden wird auf rund 550 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

29.06 / Betrunken auf dem Mofa

Bad Fallingbostel: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend, gegen 23.30 Uhr einen 35jährigen Mofafahrer auf der Hindenburgstraße. Der Walsroder führte einen Atemalkoholtest durch, der 1,49 Promille anzeigte. Eine Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

29.06 / Drogentest positiv

Walsrode: Bei einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend auf dem Ahornring hegten Polizeibeamte den Verdacht, dass der Fahrer eines Pkw Drogen konsumiert haben könnte und ließen ihn einen Test durchführen. Dieser reagierte positiv auf THC. Eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens folgten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell