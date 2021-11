Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer nach Personenkontrolle festgenommen (Nürtingen)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen Verdachts des gewerbsmäßigen, unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 28-jährigen, iranischen Staatsangehörigen. Der Mann befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Am Samstagabend, gegen 20.45 Uhr, wurde der 28-Jährige von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Nürtingen in der Bahnhofstraße einer Personenkontrolle unterzogen. In seiner Bauchtasche fanden und beschlagnahmten die Beamten in der Folge eine kleinere Menge Kokain, mutmaßliches Drogengeld sowie Feinwaagen. Die anschließende Durchsuchung seiner Wohnung brachte zudem rund 80 Gramm Marihuana zu Tage.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag beim Amtsgericht Nürtingen dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug, worauf der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

