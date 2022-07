POL-HK: Schneverdingen: Zehn Pedelec-Displays gestohlen; Schneverdingen: Junge bei Unfall leicht verletzt

Polizeiinspektion Heidekreis

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 06.07.2022 Nr. 1

04.07 / Zehn Pedelec-Displays gestohlen

Schneverdingen: Am Montag entwendeten Unbekannte zur Öffnungszeit in einem Geschäft an der Harburger Straße zehn schwarze Pedelec-Displays, Marke Bosch, Typ Intuvia BUI 255, im Wert von rund 1.200 Euro. Hinweise zu Diebstahl und Verbleib der Displays nimmt die Polizei Schneverdingen unter 05193/982500 entgegen.

05.07 / Junge bei Unfall leicht verletzt

Schneverdingen: Eine 48jährige Pkw-Fahrerin übersah am Dienstagmorgen einen zehnjährigen Jungen auf seinem Fahrrad, der den Bürgersteig an der Kreuzung Lehmstieg/Zahrener Weg befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Junge leicht verletzt.

