Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Älteres Ehepaar bestohlen; Munster: Polizei klärt Taten in Munster auf (Fotos anbei); Bomlitz: Bagger leergezapft

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 08.07.2022 Nr. 1

07.07 / Älteres Ehepaar bestohlen

Munster: Ein lebensälteres Ehepaar wurde am Donnerstag nach dem Einkauf Opfer von Trickdieben. Auf dem Weg von der Lidl-Filiale am Kohlenbissner Grund zum Auto wurden sie von einem Gaunerpaar abgelenkt. Wenig später stellten sie das Fehlen der Geldbörse und der Brieftasche fest. Täterbeschreibung: 1. Männlich, etwa 185 cm groß, kräftig, ungefähr 50 Jahre alt, gepflegt, südeuropäische Erscheinung. 2. Weiblich, etwa 170 cm groß, schlank, etwa 50 Jahre alt, glatte schwarze Haare zum Zopf gebunden, ebenfalls südeuropäische Erscheinung. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Munster unter 05192/9600 entgegen.

07.08 / Polizei klärt Taten in Munster auf (Fotos anbei)

Munster: Nach wochenlanger intensiver Arbeit hat die Polizei einen Personenkreis ermittelt, der für mindestens 150 Sachbeschädigungen und Eigentumsdelikte in Munster in Frage kommt. Am Donnerstag durchsuchten die Beamten auf Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses in dem Ermittlungskomplex die Räumlichkeiten eines 15jährigen Jugendlichen aus der Oertzestadt. Bei der Durchsuchung konnte eine Vielzahl hochwertiger Fahrradteile aufgefunden werden, die bereits bei einer ersten Sichtung Einbruchstaten zugeordnet werden konnten. Der Geschädigte dieser Taten beziffert den Verkaufswert der entwendeten Fahrradteile auf etwa 50.000 EUR. Durch die Ermittlungen sind weitere Taten bekannt geworden, die bisher noch nicht bei der Polizei angezeigt worden waren. Die Ermittlungen dauern an.

07.07 / Bagger leergezapft

Bomlitz: Unbekannte entwendeten von Mittwoch auf Donnerstag etwa 150 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger, der auf einer Baustelle an der Bahnhofstraße abgestellt war. Außerdem nahmen sie eine Fettpresse mit. Der Schaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bomlitz unter 05161/949630.

07.07 / Diebstahl aus Gartenlaube

Soltau: Aus einer verschlossenen Gartenlaube an der Visselhöveder Straße entwendeten Unbekannte von Mittwoch auf Donnerstag vier Reifen auf Felgen, einen Rasentrimmer sowie zwei Rasensprenger. Der Schaden wird auf rund 530 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

07.07 / Kabel gestohlen

Bad Fallingbostel: Von einem Betriebsgrundstück am Bockhorner Weg entwendeten Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.45 Uhr und Donnerstag, 07.30 Uhr mehrere Starkstromkabel. Außerdem wurde ein Stromverteilerkasten beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Hinweise zum Geschehen bitte an die Polizei Bad Fallingbostel unter 05162/9720.

07.07 / Scheibe eingeschlagen - Portmonee weg

Soltau: In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr und Donnerstag, 04.40 Uhr schlugen Unbekannte die Scheibe der Fahrertür eines Pkw Toyota ein und griffen in das Fahrzeug. Aus der Ablage der Fahrertür entwendeten sie ein Portmonee. Der Gesamtschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Soltau unter 05191/93800.

