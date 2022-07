Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau: - Einbruch - Diebstahl mit Festnahme i.V.m. Verstoß Pflichtversicherung - Trunkenheit im Verkehr

PI Heidekreis (ots)

Einbruch:

Am Freitagnachmittag hebelten in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr unbekannte Täter die Terrassentür zu einem Zweifamilienhaus in der Winsener Straße in Soltau auf und durchsuchten anschließend die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Die Schadenshöhe ist bisher nicht bekannt. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei Soltau unter 05191/93800 entgegen.

Diebstahl:

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in einem Lokal in Soltau zu dem Diebstahl einer Geldbörse. Die zwei männlichen Täter ergriffen anschließend mit ihrem Pkw die Flucht und wurden dabei vom Geschädigten verfolgt. Im Bereich der Wilhelmstraße warfen sie das Diebesgut aus dem Fenster und flüchteten weiter über die BAB 7 in Richtung Hannover. Kurz vor dem Walsroder Dreieck konnte das flüchtige Fahrzeug durch die Polizei festgestellt und auf einem nahegelegenen Parkplatz kontrolliert werden. Die beiden Insassen wurden zunächst vorläufig festgenommen und dem PK Walsrode, zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen, zugeführt. Bei der Überprüfung des PKW wurde festgestellt, dass dieser ohne gültigen Pflichtversicherungsschutz geführt wurde. Es wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet und eine Sicherheitsleistung einbehalten. Die Weiterfahrt mit dem PKW wurde den Beschuldigten untersagt und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Trunkenheit:

Am Sonntagmorgen, gegen 08.50 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Kannengießerstraße in Soltau einen Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch wahr. Ein Alkotest ergab einen Wert von 0,74 Promille. Gegen den 62-Jährigen Soltauer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

