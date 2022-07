Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Altenboitzen: In Werkstatt eingebrochen; Neuenkirchen

Vierde: Einbrecher gelangen nicht in Häuser; Walsrode: Motorrollerfahrer die Vorfahrt genommen

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 12.07.2022 Nr. 1

11.07 / In Werkstatt eingebrochen

Altenboitzen: Unbekannte hebelten in der Nacht zu Montag die Tür einer Werkstatt in Altenboitzen auf und entwendeten unter anderem zwei Kettensägen der Marke Husqvarna. Der Schaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt.

11.07 / Einbrecher gelangen nicht in Häuser

Neuenkirchen / Vierde: Am späten Montagabend, gegen 23.30 Uhr scheiterte ein Einbruch an der Siemensstraße in Neuenkirchen. Ein Unbekannter hatte versucht, mit einer vorgefundenen Gartenliege die Terrassentür zu einer Wohnung einzuschlagen. Als er von Bewohnern angesprochen wurde, flüchtete er durch ein Gartentor in Richtung Visselhöveder Straße. Auch in Vierde scheiterten Einbrecher bei dem Versuch zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, in ein Haus einzudringen. Die Haustür hielt den Hebelversuchen Stand. Die Täter gelangten nicht in das Objekt. Der Gesamtschaden für beide Objekte wird auf rund 1.550 Euro geschätzt.

11.07 / Motorrollerfahrer die Vorfahrt genommen

Walsrode: Im Einmündungsbereich Quintusstraße/Rudolf-Diesel-Straße übersah ein 67jähriger Pkw-Fahrer am Montagmittag einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorrollerfahrer. Der 39jährige Walsroder rutschte in die linke Seite des Pkw und wurde dabei leicht verletzt.

