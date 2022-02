Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Eicklingen -Einbruch in Getränkemarkt +++ Polizei sucht Zeugen

Celle (ots)

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche, am Donnerstag, 27.01.2022, gegen 22:30 Uhr, einen Einbruch in den Edeka-Getränkemarkt verübt. Ermittlungen der Polizei deuten darauf hin, dass es sich um jugendliche Täter handelt, die anschließend zu Fuß geflüchtet sind. Entwendet wurden geringe Mengen Tabakwaren.

Nun bitte die Polizei um Hinweise und fragt:

Wer hat zu der genannten Zeit Beobachtungen am Tatort gemacht oder kann Angaben zu zwei jugendlich aussehenden Personen (schwarze Jacke, grauer Kapuzenpullover) geben, die um diese Uhrzeit noch ihr Unwesen draußen trieben?

Hinweise bitte an die Polizei Wathlingen unter Telefon 05144-495460.

