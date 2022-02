Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Betrunkener beschädigt parkendes Auto und flüchtet vom Unfallort

Celle (ots)

In der vergangenen Nacht gegen 02.20 Uhr wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung "Heidbrink/Kolkwiese" in Wietzenbruch gerufen. Ein Mercedes hatte hier beim Abbiegen einen parkenden PKW beschädigt. Bei Eintreffen der Polizei befand sich der verantwortliche Fahrzeugführer nicht mehr am Unfallort. Zeugen berichteten, dass er zu Fuß geflüchtet sei und gaben eine treffende Beschreibung des Mannes ab. Kurz darauf trafen die Beamten den 21 Jahre alten Verdächtigen in der Nähe des Unfallortes an. Er wirkte stark alkoholisiert und "pustete" über zwei Promille. Es stellte sich heraus, dass der junge Fahrer gar nicht im Besitz eines Führerscheins und der gefahrene PKW zudem nicht zugelassen ist. Gegen den 21-Jährigen wurden nach einer Blutprobe mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell