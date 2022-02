Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Sachbeschädigung in der Altstadt

Celle (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (02.02.) sprühten unbekannte Täter diverse Grafittischmierereien an die Dachpfannen einer Hausfassade in der Neuen Straße. Darüber hinaus schlugen sie zahlreiche Dachpfannen von der Fassade ab und ließen sie zerbrochen auf dem Boden liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500,- EUR. Hinweise nimmt die Polizei Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

