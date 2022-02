Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbrüche in drei benachbarte Firmengebäude

Celle (ots)

Unbekannte Einbrecher haben in der vergangenen Nacht (02.02.) gleich dreimal hintereinander zugeschlagen. Etwa zwischen 01.00 und 02.00 Uhr brachen sie zunächst in eine Lagerhalle auf dem Gelände einer Autoverwertung im Bleckenweg ein und entwendeten einen Gabelstapler sowie einige Werkzeuge. Die gestohlenen Gerätschaften nutzen sie im Anschluss zu zwei weiteren Einbrüchen in benachbarte Firmen. Auf einem Schrottplatz verschafften sie sich Zutritt zu einer Halle und durchwühlten hier das Büro. Bei einem Entsorgungsunternehmen versuchten sie, mit brachialer Gewalt einen Container mit Altmetall zu öffnen. Anschließend drangen sie in ein Bürogebäude ein und stahlen einen Wandtresor. Anschließend flüchteten die Kriminellen vom Tatort. Die Höhe des entstandenen Schadens und was genau entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Die Polizei Celle hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von Zeugen, die in der vergangenen Nacht verdächtige Beobachtungen im Bleckenweg und der näheren Umgebung gemacht haben. Entsprechende Mitteilungen werden unter Telefon 05141/277-215 entgegengenommen.

