Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbachwalden - Radfahrer verletzt

Sasbachwalden (ots)

In der Talstraße kam es am Sonntagmittag kurz nach 12 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Mountainbike-Fahrer. Der 74-jährige Fahrer des Skoda hatte beim Einfahren in den fließenden Verkehr den talwärts fahrenden 50-jährigen Radfahrer wohl übersehen, so dass es trotz einer Vollbremsung des Zweiradfahrers zu einem Zusammenstoß kam. Dieser kam zu Fall und musste schwerverletzt in eine Klinik gebracht werden. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 3.000 Euro. Den Senior erwartet nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr. /ag

