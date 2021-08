Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schallstadt: Frontalzusammenstoß mit Schwerverletzten

Freiburg (ots)

Am Mittwochabend, 11.08.2021, gegen 19.05 Uhr, kam es auf der B3, Ortsausgang Schallstadt in Fahrtrichtung Norsingen, zu einem schweren Verkehrsunfall.

Aus bislang unbekannter Ursache geriet eine 53-jährige Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem dort ordnungegemäß entgegenkommenden Pkw eines 62-Jährigen frontal.

Die Fahrzeugführerin war in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwerverletzt in eine Freiburger Klinik eingeliefert. Der beteiligte Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Die Strecke war zum Zwecke der Unfallaufnahme und der Bergung über mehrere Stunden gesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren Schallstadt, Mengen und Pfaffenweiler waren mit starken Kräften vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell