POL-HH: 211208-3. Zivilfahnder ertappen mutmaßliche Fahrraddiebe auf frischer Tat

Tatzeit: 07.12.2021, 16:29 Uhr; Tatort: Hamburg-Altstadt, Große Reichenstraße/Domstraße

Am Dienstagnachmittag haben Zivilfahnder in der Hamburger Altstadt ein mutmaßliches Diebes-Trio auf frischer Tat ertappt.

Die Fahnder des Polizeikommissariats 14 waren zuvor darauf aufmerksam geworden, wie jemand ein mit einem Schloss gesichertes Fahrrad auf die Ladefläche eines Transporters lud. Der Mann stieg anschließend als Mitfahrer in den Wagen. Die Beamten nahmen den Transporter ins Visier und führten kurze Zeit später gemeinsam mit hinzugezogen Funkstreifenwagenbesatzungen am Steintorplatz eine Kontrolle des Fahrzeugs durch. Bei den Insassen handelt es sich um drei 43-, 44- und 49-jährige Deutsche aus dem Raum Bergedorf.

Neben dem unter den Augen der Fahnder aufgeladenen Fahrrad fanden die Einsatzkräfte auf der Ladefläche auch einen als gestohlen gemeldeten E-Scooter. Zwei der drei Männer (44, 49) führten geringe Mengen Betäubungsmittel bei sich, bei einem dieser beiden fanden die Beamten auch noch einen gestohlen gemeldeten Fahrradtachometer.

Gegen den Fahrer (44) des Transporters besteht zudem der Verdacht, das Fahrzeug unter Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Er musste sich daher einer Blutprobenentnahme unterziehen und die Beamten beschlagnahmten auch seinen Führerschein.

Den Transporter stellten die Beamten als sogenanntes Tatbegehungsmittel zum Zwecke einer möglichen Einziehung durch ein Gericht sicher.

Die drei Tatverdächtigen wurden zunächst vorläufig festgenommen und kamen in der Innenstadtwache in Polizeigewahrsam.

Ermittler des Kriminaldauerdienstes (LKA 26) übernahmen die weiteren polizeilichen Sofortmaßnahmen.

Über die Staatsanwaltschaft wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der drei Tatverdächtigen in Bergedorf, Neuallermöhe und Lohbrügge erwirkt. In der Wohnung des 44-Jährigen in Bergedorf fanden die Ermittler zwei Elektro-Fahrräder, ein weiteres hochwertiges Fahrrad sowie zwei E-Scooter. In der Wohnung des 49-Jährigen in Neuallermöhe stellten sie darüber hinaus ein weiteres hochwertiges Fahrrad, diverses Fahrradzubehör und mutmaßliches Einbruchswerkzeug sicher. Die Zuordnung dieser sicherstellten Gegenstände zu möglichen Straftaten dauert an.

Die drei Tatverdächtigen wurden später mangels Haftgründen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen gegen sie dauern an.

