Polizei Hamburg

POL-HH: 2. Eine Zuführung nach Einbruch und anschließendem Autodiebstahl in Hamburg-Borgfelde und Schleswig-Holstein

Hamburg

Tatzeit: 06.12.2021, 03:00 Uhr

Tatort: Hamburg-Borgfelde, Bürgerweide und Mölln, Schleswig-Holstein (S-H)

Am Montag nahmen Polizisten einen Mann in Mölln (S-H) vorläufig fest, der im Verdacht steht, nach einem Einbruch in Geschäftsräumen in Hamburg-Borgfelde Autoschlüssel gestohlen und damit einen Pkw entwendet zu haben. Er muss sich nun vor einem Haftrichter verantworten.

Der Mitarbeiter eines Pflegedienstes betrat zu Beginn seiner Arbeit das Firmengebäude in der Bürgerweide. Hierbei stellte er zunächst eine Manipulation an der Eingangstür fest. Im weiteren Verlauf bemerkte er den Diebstahl von drei Autoschlüsseln der firmeneigenen Pkw und verständigte die Polizei.

Die Ermittlungen wurden umgehend vom Einbruchsdezernat der Region Mitte II (LKA 162) aufgenommen.

Die Beamten konnten im Umfeld zwei der zu den Schlüsseln gehörigen Pkw vorfinden. Sie wurden offenbar wenige Meter mit den entwendeten Schlüsseln bewegt. Das dritte firmeneigene Auto befand sich nicht mehr am Abstellort des Vorabends, konnte aber im Rahmen der Ermittlungen in Mölln geortet werden.

Zivilfahnder der Polizeiinspektion Ratzeburg konnten am Montagnachmittag den VW in Mölln stoppen und den Fahrer vorläufig festnehmen.

Der Tatverdächtige, bei dem es sich um einen 50-jährigen Deutschen handelt, wurden nach seiner Überführung nach Hamburg dem Untersuchungsgefängnis überstellt. Die Entscheidung eines Haftrichters zum Erlass eines Haftbefehls steht derzeit noch aus.

Die Ermittlungen des Einbruchdezernates dauern an.

