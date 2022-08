Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 3000 Euro Geldstrafe - wieder bewahrt Oma Enkel vor Inhaftierung

Bitterfeld (ots)

Beamte des Bundespolizeirevieres Dessau kontrollierten am 24. August 2022 gegen 11:30 Uhr einen 39-Jährigen am Bitterfelder Bahnhof. Die fahndungsmäßige Überprüfung seiner Personalien ergab, dass der Deutsche per Vollstreckungshaftbefehl gesucht wird. Er wurde im März 2022 wegen Diebstahls durch das Amtsgericht Magdeburg zu 3000 Euro Geldstrafe oder 150 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe verurteilt. Weder zahlte er die geforderte Strafe, noch stellte er sich dem Strafantritt, zudem ist er unbekannten Aufenthaltes. Demnach erließ die Staatsanwaltschaft Magdeburg Anfang Juli dieses Jahres erneut einen Vollstreckungshaftbefehl gegen ihn. Die Beamten eröffneten ihm diesen, hierbei versuchte der Mann zu flüchten. Die eingesetzte Streife brachte den 39-Jährigen zur Dienststelle am Dessauer Hauptbahnhof. Dort bekam er die Möglichkeit telefonisch den geforderten Betrag aufzutreiben, jedoch vorerst ohne Erfolg. Die eingesetzte Streife brachte ihn daraufhin ins Gefängnis nach Halle. Noch während der Übergabe an die Justizvollzugsbeamten zahlte die Oma des Gesuchten die Summe in Höhe von 3000 Euro auf dem Polizeirevier Bitterfeld. Bereits im Juni beglich sie eine Geldstrafe von 2000 Euro um ihren Enkel vor dem Gefängnis zu bewahren. Somit konnte der 39-Jährige, dank seiner Großmutter, erneut auf freiem Fuß belassen werden. Des Weiteren ersuchte sowohl die Staatsanwaltschaft Magdeburg, als auch die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau aufgrund weiterer Ermittlungen nach der aktuellen Adresse des Mannes. Darüber informierten die Bundespolizisten beide Behörden schriftlich.

