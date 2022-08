Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Unbekannte legen Kinderwagen ins Gleis

Coswig (ots)

Am 24. August 2022 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg gegen 03:15 Uhr durch die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn informiert, dass ein Güterzug auf der Bahnstrecke von Dessau nach Wittenberg am Bahnstreckenpunkt Coswig mit einem Gegenstand kollidierte. Durch einen unmittelbar danach folgenden Zug wurde durch den Triebfahrzeugführer ein Kinderwagen im Gleis gemeldet. Eine Streife begab sich sofort zum Ereignisort. Glücklicherweise handelte es sich dabei um einen leeren Buggy. Gemeinsam mit der Landespolizei wurde eine Nahbereichsfahndung eingeleitet, die jedoch ohne Erfolg blieb. Aufgrund der polizeilichen Maßnahmen wurde die Bahnstrecke für knapp eine Stunde komplett gesperrt und wurde um 04:16 Uhr wieder für den Zugverkehr frei-gegeben. Dabei kam es bei neun Güterzügen zu 405 Minuten Verspätung und fünf Güterzüge wurden umgeleitet. An dem Frachtzug konnten keine Beschädigungen festgestellt werden. Die Bundespolizei Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Hilfe der Bevölkerung. Wer kann Hinweise zu Personen geben, welche sich am Mittwoch gegen 03:00-03:15 Uhr am Bahnstreckenpunkt Coswig mit einem braunen Kinderwagen aufgehalten haben? Es ist nicht auszuschließen, dass die oder der Täter sich auch während der Kollision noch im Nahbereich aufgehalten haben. Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden. In diesem Zusammenhang weist die Bundespolizei erneut darauf hin, dass es sich hierbei um eine nicht unerhebliche Straftat handelt, die im schlimmsten Fall zu gravierenden Sach- und/ oder Personenschäden führen kann.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell