Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 235 Tage Gefängnis - 40-Jähriger wird von mehreren Behörden gesucht, Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dessau-Roßlau (ots)

Am Sonntag, den 28. August 2022 kontrollierte eine Streife der Bundespolizei einen 40-Jährigen auf dem Dessauer Hauptbahnhof. Bei der Überprüfung seiner Personalien in dem Fahndungssystem der Polizei wurde bekannt, dass mehrere Behörden nach dem Deutschen suchen. So hat die Staatsanwaltschaft Cottbus im Juli dieses Jahres Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Er wurde bereits in den Jahren 2013 und 2014 vom Amtsgericht Bad Liebenwerda zum einen wegen Beleidigung in Tateinheit mit Bedrohung sowie Beleidigung in Tateinheit mit versuchter Nötigung zu einem Jahr und sechs Monaten beziehungsweise zu einem Jahr und fünf Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Eine Strafaussetzung wurde im Mai 2022 durch das Landgericht Cottbus widerrufen. Da der Verurteilte sich trotz der ergangenen Ladung dem Strafantritt der in Summe noch offenen 235 Tagen Ersatzfreiheitsstrafe nicht stellte und zudem flüchtig war, wurde der Haftbefehl erlassen. Dieser wurde dem Mann auf dem Bundespolizeirevier Dessau eröffnet. Nach einem Telefonat mit seiner Lebensabschnittsgefährtin wurde er in die Justizvollzugsanstalt Halle gebracht. Zudem ersuchte die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau in zwei weiteren Ermittlungsverfahren die aktuelle Adresse des Mannes. Die Behörde wurde schriftlich über den vorerst neuen Aufenthaltsort des 40-Jährigen unterrichtet.

