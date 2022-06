FW-OE: Brandschutztag an der Grundschule Kirchhundem

Feuerwehr Kirchhundem

Brandschutztag an der Grundschule Kirchhundem

Was passiert, wenn ich die 112 wähle? Wie löscht die Feuerwehr eigentlich ein Feuer? Was für Geräte führt ein Feuerwehrfahrzeug mit sich und wie sieht die Ausrüstung der Feuerwehrmänner überhaupt aus? Fragen, auf die die 153 Schülerinnen und Schüler der Grundschule Kirchhundem am Brandschutztag Antworten bekamen. Gemeinsam mit dem Löschzug der freiwilligen Feuerwehr Kirchhundem unter der Leitung von Daniel Hagen, Fachleiter im Bereich Brandschutzerziehung zwecks Aufklärung, durften sie einen kleinen Einblick in den Alltag der Feuerwehr werfen. 8 Lernstationen vermittelten den Kindern nicht nur, wie sie sich im Brandfall richtig Verhalten sondern auch wie ein Feuerwehreinsatz abläuft, angefangen vom Anruf in der Leitstelle bis hin zum Eintreffen am Einsatzort. Ein besonderes Highlight war die am Ende des Tages vorgeführte Fettexplosion durch die Kameraden der Feuerwehr, die den Kindern verdeutlichte, wie gefährlich es ist, brennendes Fett mit Wasser zu löschen.

