FW-OE: Brand in einem Bäckereibetrieb

Kirchhundem-Welschen Ennest (ots)

Am gestrigen Mittwoch den 11.05.2022 wurden gegen 10:25 Uhr Einheiten der Feuerwehr Kirchhundem zu einem Industriebrand nach Welschen Ennest alarmiert. Die erst eintreffende Einheit stellte fest, dass es innerhalb einer Bäckerei zu einem Brandereignis an einem Backofen kam. Bereits beim Eintreffen der ersten Kräfte hatten alle Mitarbeiter des Betriebes das Gebäude verlassen und wurden im Anschluss durch die Feuerwehr und den Rettungsdienst betreut. Der erst eingesetzte Trupp unter Atemschutz, ging mit einem Strahlrohr zur Brandbekämpfung ins Gebäude vor, hier stellte sich heraus das es zu einem Brand an einem Großbackofen gekommen war, der eigentliche Brandherd war so schwer zugänglich dass weitere Kräfte nachalarmiert werden mussten um die benötgte Anzahl an Atemschutzgeräteträgern sicher zu stellen. Im Zuge der ersten Sichtung der Mitarbeiter die mit dem Brandrauch in Kontakt gekommen waren, und deren Anzahl, wurde der sogenannte Massenanfall Verletzter (ManV 1) ausgelöst woraufhin weitere Rettungsdienstmittel zur Einsatzstelle beordert wurden. Die 25 betroffenen Personen konnten in einer Halle eines Nachbarbetriebes untergebracht werden und hier näher durch Rettungsdienst und Notärzte untersucht werden. Lediglich vier dieser Personen mussten dann aufgrund einer Rauchgasintoxikation in nahe gelegene Krankenhäuser transportiert werden. Unterdessen zeigten die eingeleiteten Löschmaßnahmen Wirkung, so dass zeitnah Feuer unter Kontrolle gemeldet werden konnte. Durch das schwere erreichen des eigentlichen Brandherdes flammte das Feuer immer wieder auf, so dass im weiteren Einsatzverlauf die betroffenen Teile durch Aufbringen eines Schaumteppichs heruntergekühlt und letztendlich erstickt werden konnten. Über die gesamte Einsatzdauer waren zeitweise bis zu ca. 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, Hilfsorganisationen und Polizei mit 37 Fahrzeugen im Einsatz.

