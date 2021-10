Feuerwehr Kirchhundem

FW-OE: Feuerwehr zu Besuch in der Grundschule

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Kirchhundem (ots)

Tag der Feuerwehr an der Grundschule St. Katharina in Heinsberg Zum Abschluss der Projektwoche stand am Samstag, den 18. September 2021 der Tag der Feuerwehr auf dem Programm. Die Einheit Heinsberg der Freiwilligen Feuerwehr Kirchhundem, und die Schulleitung hatten gemeinsam ein informatives Konzept zur Brandschutzerziehung auf die Beine gestellt. Ziel war, den Kindern die möglichen Gefahren, aber auch das Verhalten, im Falle eines Brandes zu vermitteln. Begrüßt wurden die Kameraden*innen der Einheit Heinsberg mit einer einstudierten Tanzchoreographie zu dem Lied " Tatü, Tata, die Feuerwehr ist da", die die Kinder mit großer Freude vortrugen. Insgesamt 5 Schulklassen durchliefen die 4 Stationen. Die Themen waren: 1. Richtiges Absetzen eines Notrufs, 2. Verhalten im Falle eines Brandes, anhand eines Rauchhauses (Modell), 3. der Feuerwehrmann in Schutzkleidung / unter Atemschutz/ rettet mich & Erste Hilfe 4. die Feuerwehrfahrzeuge Anschließend wurde auf dem Schulhof noch der Effekt einer Fettexplosion eindrucksvoll dargestellt. Zur Stärkung gab es dann mittags noch ein Getränk und eine Bratwurst vom "Feuerwehr-Grill" für alle Teilnehmer*innen. Das Resümee von Ulrike Göbel-Kohtz (Schulleitung) und Christof Kordes (stellv. Einheitsführer): "Eine sehr gelungene Veranstaltung. Die Brandschutzerziehung ist und bleibt ein fester Bildungsbestandteil an der Grundschule St. Katharina Heinsberg."

Original-Content von: Feuerwehr Kirchhundem , übermittelt durch news aktuell